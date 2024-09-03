В більшості європейських чемпіонатів завершилось літнє трансферне вікно. Топ-клуби як завжди не цурались витрачати чималі кошти на новачків.

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Найдорожчі гравці

З іншого боку, на відміну від багатьох останніх років цього літа жоден перехід не коштував більше 100 мільйонів євро. Ба більше, найбільш гучний трансфер відбувся взагалі безкоштовно. Кіліан Мбаппе став гравцем Реала на правах вільного агента.

У свою чергу 15 гравців переходили за 50+ мільйонів євро. Рекордним є трансфер Хуліана Альвареса з Манчестер Сіті в Атлетіко. "Матрацники" заплатили за аргентинця 75 мільйонів.

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ ЗВІДКИ КУДИ СУМА 1 Хуліан Альварес Манчестер СІті Атлетіко 75 млн євро 2 Домінік Соланке Борнмут Тоттенхем 64 млн євро 3 Лені Йоро Лілль Манчестер Юнайтед 62 млн євро 4 Педру Нету Вулверхемптон Челсі 60 млн євро 5 Мусса Діабі Астон Вілла Аль-Іттіхад 60 млн євро 6 Жоау Невеш Бенфіка ПСЖ 60 млн євро 7 Амаду Онана Евертон Астон Вілла 59 млн євро 8 Дані Ольмо Лейпциг Барселона 55 млн євро 9 Теун Копмейнерс Аталанта Ювентус 55 млн євро 10 Майкл Олізе Крістал Пелас Баварія 53 млн євро 11 Жоау Феліш Атлетіко Челсі 52 млн євро 12 Дуглас Луїс Астон Вілла Ювентус 51 млн євро 13 Жоау Пальїнья Фулхем Баварія 51 млн євро 14 Дезіре Дуе Ренн ПСЖ 50 млн євро 15 Мануель Угарте ПСЖ Манчестер Юнайтед 50 млн євро

Що цікаво, продаж Альвареса дозволив манкуніанцям вперше за довгий час опинитися у "плюсі" за підсумком трансферного ринку – аж на 116 мільйонів.

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Найбільш щедрі клуби

А ось найгірший трансферний баланс цього літа у Брайтона. Колишній клуб Роберто Де Дзербі витратив аж 231 мільйон євро, при цьому заробив лише 48 мільйонів.

"Чайки" майже стали клубом з найбільшими витратами цього літа, але все ж за цим показником трохи попереду опинився Челсі (238 мільйонів). Команда Михайла Мудрика поповнилась аж 30-ма футболістами!

Топ-10 клубів за найбільшою кількістю витрачених грошей на трансфери:

Челсі – 238 мільйонів євро Брайтон – 231 мільйон євро Манчестер Юнайтед – 214 мільйонів євро Атлетіко – 185 мільйонів євро Астон Вілла – 176 мільйонів євро ПСЖ – 170 мільйонів євро Ювентус – 163 мільйони євро Наполі – 150 мільйонів євро Тоттенхем – 149 мільйонів євро Вест Гем – 144 мільйони євро

Трансфери в УПЛ

Що ж стосується клубів УПЛ, то сумарно представники українського елітного дивізіону витратили трохи більше 17 мільйонів євро. Лідером у цьому рейтингу є Шахтар (4,7 мільйона), який трохи випереджає Динамо (4,1 мільйона).

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Найкращий баланс показав Колос (+2,05 мільйона євро), тоді як найгірший – у Полісся (-2,8 мільйона євро). Унікальними в цьому списку залишились Чорноморець та Інгулець. Ці клуби взагалі не витрачали та не заробляли на трансферах, задовольнившись вільними агентами.