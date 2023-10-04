"Нерадзуррі" завдяки єдиному голу, автором якого став на 62-й хвилині Маркус Тюрам, мінімально переграли Бенфіку 1:0. На жаль, Анатолій Трубін творив дива у власному штрафному майданчику, але не зумів зберегти свої ворота на "замку".

До теми Неймовірний перформанс Трубіна не врятував: Інтер мінімально здолав Бенфіку у ЛЧ – відео

Хвалять навіть суперники

Однак гра українського голкіпера "орлів" у матчі проти Інтера може лише захоплювати та отримувати схвальні відгуки навіть від суперників. Один із таких залишив зірковий лідер італійського гранда Лаутаро Мартінес.

26-річний аргентинський форвард похвалив Трубіна після матчу та пригадав його гру у донецькому Шахтарі.

Трубін – чудовий воротар. Коли він був у Шахтарі, він теж відбивав все. Я привітав його. Але Інтер показав великий характер і бажання перемогти у другому таймі. Ми щасливі, що перемогли перед своїми вболівальниками,

– заявив Мартінес.

Окрім суперників гру Трубіна у матчі Ліги чемпіонів відзначили навіть в УЄФА. Одразу два сейви українця потрапили у підбірку найкращих у 2-у турі групового раунду єврокубкового турніру.

Хоча Бенфіка не вивезла з Італії жодного балу, але Анатолій вже точно реабілітувався за той провал у стартовому турі групи ЛЧ. Нагадаємо, що у матчі проти Зальцбурга голкіпер збірної України "привіз" пенальті у власні ворота та отримав жовту картку.

Бенфіка після двох турів продовжує йти з бубликом в активі, посідаючи останнє 4-те місце у групі "D". Португальський клуб залишається єдиним у цьому квартеті. Інтер та Реал Сосьєдад набрали вже по 4 бали, а Зальцбург – три.

Для Трубіна гра проти італійського гранда стала п'ятою у футболці "орлів" – один "сухий" поєдинок та 5 пропущених голів.

Відзначимо, що Анатолій лише 10 серпня 2023 року приєднався до Бенфіки, підписавши із нею контракт до кінця червня 2028-го.