Ярослав Ракіцький та Данило Сікан потрапили до збірних другого туру Ліги чемпіонів. Та от одноклубники опинились в різних командах.

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Гідна гра – гідний результат

Обидва українці прекрасно зіграли у матчі проти Антверпена, організувавши голи, котрі й переросли й нереальний камбек (2:3). І Ракіцький, і Сікан потрапили до збірних другого туру Ліги чемпіонів, проте захисник та нападник все ж не формують єдину одинадцятку. Діло в тому, що Ярослава та Данила до своєї команди найкращих включили різні видання.

Статистичний портал SofaScore свою версію найкращих за підсумками ігрового тижня, куди й потрапив Сікан. Форвард відзначився двома голами у поєдинку з бельгійцями, а також став гравцем матчу, тому Данило без сумнівів мав бути достойно оцінений. Більше того, форвард отримав другий найвищий бал серед топової одинадцятки (8,8), поступившись лише Джуду Беллінгему (9,1).

Збірна туру в ЛЧ / SofaScore

Інше видання WhoScored вирішило розбавити українців в топі, тому включило до свого складу ще одного автора забитого м'яча у грі з Антверпеном. Варто відзначити, що Ракіцький також став найстаршим представником України, котрий відзначався у Лізі чемпіонів, випередивши самого Андрія Шевченка. В честь такого досягнення Ярослав опинився у маститий одинадцятці з посереднім, але достойним балом (8,1).

Збірна туру в ЛЧ / WhoScored

Нагадаємо, після двох зіграних турів групу Н очолює Барселона, яка перемогла у двох стартових зустрічах (6 балів). Другу і третю сходинки ділять Порту та Шахтар – по 3 очки ("гірники" програли саме "драконам" з рахунком 1:3). Останнє місце посідає Антверпен, який не здобув ще жодного залікового пункту. Наступні два матчі українців у ЛЧ відбудуться саме проти Барселони.