УЄФА оприлюднив найтоповіші сейви першого ігрового дня 2-го туру Ліги чемпіонів. Відразу дві дії Анатолія Трубіна увійшли до переліку.

Варте уваги Нереальний камбек Браги й сенсаційні програші Арсенала й МЮ: огляд ігрового дня Ліги чемпіонів

У голкіперів свій світ

Найкращі футболісти світу мають нагоду продемонструвати себе якнайкраще на найвищому футбольному рівні. Якщо ж польові можуть гравці у свій актив можуть записати шедевральні голи, то голкіперам залишається просто не піти у мінус, впевнено відстоявши матч та спробувавши залишити власну рамку воріт недоторканою. Та от їхня робота також змушує вболівальників схопитись за голову в ті моменти, коли сейви поєднують в собі ефектність та ефективність.

Пресслужба УЄФА обрала декілька найкращих врятувань за підсумками першого ігрового дня Ліги чемпіонів. До топу увійшли й сейви Анатолія Трубіна, який же став невіддільною частиною основного складу Бенфіки ("орли" мінімально поступилися міланському Інтеру (1:0). Варто відзначити, що український голкіпер – єдиний, чиї дії потрапили у підбірку аж два рази.

До речі. Компанію Анатолію склали також такі топові виконавці, як: Свен Ульрайх (Баварія), Ян Зоммер (Інтер), Бріс Самба (Ланс) і Кепа Аррісабалага (Реал). Цікаво, що зі списку лише команда Трубіна не змогла здобути перемогу.

Відео найкращих сейвів:

Нагадаємо, що Бенфіка програла дві стартові зустрічі у Лізі чемпіонів (перед тим поступились австрійцям 0:2). "Орли" займають останню сходинку у своїй групі. Лісабонців випередили Реал Сосьєдад (4 очки), Інтер (4 очки) та РБ Зальцбург (3 очки). Наступний матч португальці зіграють у рамках найпрестижнішого клубного турніру 24-го жовтня у домашніх стінах з іспанцями.