Більше не кенти: Алієв заявив, що для нього Мілевського більше не існує – що сталося

Артем Мілевський та Олександр Алієв були найкращими друзями ще з часів академії київського Динамо. Вони завжди знаходили спільну мову як на футбольному полі, так і поза його межами.

Останніми роками ексфутболісти не так тісно спілкувалися, але, коли в Мілевського торік з'явилися великі проблеми з алкогольною залежністю, то Алієв першим почав бити у сполох, щоб його врятувати. Він звернувся до Ігоря Суркіса, який оплатив лікування колишнього капітана Динамо, після якого той повернувся до нормального життя.

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Розкол у відносинах багаторічних друзів

Під час реабілітації Олександр Алієв відвідував постійно свого друга та під час одного з інтерв'ю розповів, що той перебував у комі. Нещодавно Мілевський заявив, що це був дурний вчинок, адже не хотів, щоб його здоров'я стало темою публічних обговорень.

На такі слова відреагував уже Олександр Алієв. Він заявив, що після такої "вдячності" для нього Артема Мілевського більше не існує.

Я не дивився інтерв'ю, тільки нарізки, мені дочка їх показала. Цієї людини вже немає в мене в телефонній книзі, я видалив її з інстаграму, з інших соцмереж. Я з ним не спілкувався. Після тих слів, які він сказав, для мене цієї людини більше не існує.

Багато людей, мої близькі, з ким я служу, сказали мені, що якщо вони його побачать, просто розіб'ють йому пику. Я попросив зробити все можливе, щоб цього не робили", – сказав Алієв.