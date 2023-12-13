На початку повномасштабного вторгнення Олександр Алієв вступив до територіальної оборони Києва. Згодом ексфутболіст приєднався до лав ЗСУ.

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Не захотів зайвого хейту

Нещодавно Алієв отримав посвідчення учасника бойових дій. Про це сам ексфутболіст повідомив у своєму інстаграмі, опублікувавши документ.

Перші дні війни не пройшли дарма,

– підписав публікацію Алієв.

Посвідчення учасника бойових дій О. Алієва / instagram.com/aliev_sasha8

Проте згодом Алієв видалив свою публікацію. У коментарях ексдинамівця звинуватили, що він отримав посвідчення незаслужено, оскільки не був у найгарячіших точках.

Спеціально для хейтерів Алієв записав відео, в якому пояснив, чому він отримав посвідчення.

"Я прочитав коментарі, в яких пишуть, за що йому дали. Я написав: "Перші дні війни не пройшли дарма". І мені дуже приємно, що мене нагородили.

Але хочу вам сказати г**дончики, що коли почалася повномасштабна війна, щось ви усі були в дорозі. Та почали втікати: хто на Західну Україну, хто в Європу. А я залишився тут. Тому що я українець, і тут я став Алієвим. Завдяки київському Динамо я став захищати нашу країну", – сказав Алієв.