Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський опинився у важкому становищі. Гравець з початком повномасштабної війни шокував своїм зовнішнім виглядом.
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Артем продовжує лікування
Мілевський відчутно набрав у вазі та мав чимало ознак залежності від алкоголю. Артем відмовлявся лікуватися, але зрештою ліг у лікарню на реабілітацію.
Допомагають йому в цьому президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, а також його близький друг та експартнер по Динамо Олександр Алієв. Останній розповів нову інформацію про ситуацію із Мілевським.
Щойно був у кента. Кент поправляється, все з ним добре. Він уже в стані реабілітації. Ігор Суркіс проплатив ще на 10 днів наперед за його реабілітацію. Так що він одужує. Дякую ще раз і Динамо, і, звичайно ж, Суркісу. Скоро кент поправиться, все з ним буде добре. Він – красень,
– розповів Алієв.
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Раніше повідомлялось, що президент Динамо повністю взяв на себе лікування Мілевського. Перші сім днів реабілітації у приватній клініці коштували 175 тисяч гривень.
Історія Артема Мілевського
- нагадаємо, що Артем є вихованцем Динамо, за яке грав з 2002 по 2013 роки
- у 278 іграх форвард забив 87 голів, чотири рази ставав чемпіоном України та вигравав бомбардирські перегони УПЛ
- після Динамо Артем пограв за турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук та РНК Спліт, румунську Конкордію, російське Тосно, угорську Кішварду, білоруське Динамо Брест та український Минай
- також на його рахунку 50 матчів та 8 голів за збірну України