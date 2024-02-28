Торік Артем Мілевський через алкогольну залежність був на межі життя та смерті. Врятували зіркового форварда його друзі та президент Динамо Ігор Суркіс.

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Алієв отримав "подяку" від "кента"

Долею свого друга дуже переймався Олександр Алієв. Він першим забив у сполох, повідомивши про важкий стан Мілевського, який не хотів лікуватися. Пізніше Алієв розповів, що Артем був у стані коми.

На щастя, життя колишнього форварда вдалося врятувати. Проте Мілевський, замість подяки, розкритикував свого друга.

Під час інтерв'ю ексдинамівець заявив, що вважає вчинок Алієва дурним. Йому не варто було публічно розповідати про стан здоров'я.

"Я вже можу зараз говорити, хоча я не збирався нікому це розповідати, умовно кажучи. Це моя ситуація, про це знали спочатку буквально лічені люди.

Але оскільки він розповів усім направо і наліво, що я в комі – доведеться розповісти цю історію", – сказав Мілевський.

Цікаво, що Мілевський та Алієв підтримують дружні стосунки. Колишні одноклубники вітають один одного зі святами. Нещодавно "кенти" зустрічалися у Києві в кафе та спілкувалися.

До слова. Артем Мілевський анонсував своє повернення на футбольне поле. Колишній форвард сподівається брати участь у товариських матчах ветеранів.