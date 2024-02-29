В последние годы экс-футболисты не так тесно общались, но, когда у Милевского в прошлом году появились большие проблемы с алкогольной зависимостью, то Алиев первым начал бить тревогу, чтобы его спасти. Он обратился к Игорю Суркису, который оплатил лечение бывшего капитана Динамо, после которого тот вернулся к нормальной жизни.

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Раскол в отношениях многолетних друзей

Во время реабилитации Александр Алиев посещал постоянно своего друга и во время одного из интервью рассказал, что тот находился в коме. Недавно Милевский заявил, что это был глупый поступок, ведь не хотел, чтобы его здоровье стало темой публичных обсуждений.

На такие слова отреагировал уже Александр Алиев. Он заявил, что после такой "благодарности" для него Артема Милевского больше не существует.

Я не смотрел интервью, только нарезки, мне дочь их показала. Этого человека уже нет у меня в телефонной книге, я удалил его из инстаграма, из других соцсетей. Я с ним не общался. После тех слов, которые он сказал, для меня этого человека больше не существует.

Многие люди, мои близкие, с кем я служу, сказали мне, что если они его увидят, просто разобьют ему рожу. Я попросил сделать все возможное, чтобы этого не делали", – сказал Алиев.

Напомним. Александр Алиев сейчас служит в Вооруженных силах Украины и недавно получил удостоверение участника боевых действий.



Артем Милевский же после лечения начал вести бизнес по продаже брендированных именных шапок, активно занимается спортом и проводит стримы на платформе Twitch, где в том числе собирает деньги на помощь украинским воинам.