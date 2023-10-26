Його друг та колишній партнер по Динамо, збірній Олександр Алієв не покинув Артема Мілевського у дуже складній ситуації. Ветеран київського клубу розповів шокуючі деталі лікування колишнього форварда.

Цікаво Не забув про Мілевського: Алієв передав палкий "привіт" окупантам – потужне фото

Алієв: Може, цей етап буде навіть кращим, ніж той у футболі

Алієв зізнався, що стан Мілевського був настільки важким, що певний час Артем перебував у комі. Однак робота лікарів та допомога доброзичливців потрохи повертає колишнього футболіста до нормального стану.

Олександр, який після 24 лютого 2022 року поповнив ряди ЗСУ, зробив пораду Мілевському, якому порекомендував забути про своє футбольне минуле, яке вже не повернеш. Адже життя на цьому не зупиняється і потрібно якось жити далі, розвиваючись у новій діяльності.

Мілевський був у комі. Я практично щодня відвідую його в лікарні. Він одужує, лікується, йде на поправку. Він має багато доброзичливців, але й багато таких, хто бажає йому зла. Мілевському потрібно забути, що він був футболістом. Все, це пройшло. Зараз у нього новий етап у житті. Як і в мене. Життя на цьому не закінчується. Може, цей етап буде навіть кращим, ніж той у футболі. Перебудовуватись важко, але треба. На те ти й мужик,

– заявив Алієв.

Нагадаємо, що один із перших, хто захотів допомогти Мілевському, відгукнувся президент Динамо Ігор Суркіс, який добре пам’ятає внесок Артема у виступи та розвиток столичного гранда. Власник "біло-синіх" взяв на себе усі витрати з лікування колишнього динамівця в одній із приватних лікарень.

Спершу Артем, який перебував у жахливому стані, відмовлявся від будь-якої допомоги та навіть не відповідав на дзвінки від усіх небайдужих до його життя людей. На щастя, вдалось переконати Мілевського та покласти його на лікування у лікарню.

Лікування Мілевського має позитивну динаміку, тому Артем зможе повернутись до нормального життя. Але для цього колишній зірці футболу потрібно знову не зламатись.

Цікаво! Напередодні таких поганих новин у соцмережах Мілевського з’явився прайс його нової діяльності. Артем натякнув, що поринає у світ блогерства. Але тепер із цим усім треба зачекати.