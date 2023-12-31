30 грудня колишній форвард киян провів благодійний стрім, виручені гроші з якого пішли на центр реабілітації для потерпілих від війни Superhumans. З'явилась сума, яка пішла на лікування поранених.

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Нова діяльність Мілевського

Перед стрімом зазначалось, що 20% від вирученої суми підуть на відновлення українських захисників. Але у підсумку Мілевський змінив своє рішення.

Під час свого благодійного стріму Артем назбирав 5260 гривень. Абсолютно усі кошти пішли на потреби бійців, які не бояться подивитись у вічі ворогу.



Мілевський задонатив на лікування потерпілих / Скриншот із соцмереж

Відзначимо, що Артем потрохи повертається до повноцінного та нормального життя після жахливого стану, депресії, у яку колишній футболіст впав після лютого 2022-го. Завдяки небайдужим Мілевського поклали у приватну клініку, де він пройшов курс лікування, який взяв на себе президент Динамо Ігор Суркісі. Його "кент" Олександр Алієв повідомляв про стан здоров'я Мілевського, який, на щастя, нормалізували.

Українська кар'єра Артема Мілевського