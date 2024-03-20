"Смертна кара": ексгравець Динамо заявив, на що заслуговує Тимощук після позову проти України

З початку російської агресії проти України чимало спортсменів не висловлювали чітку позицію щодо воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Проте після повномасштабного вторгнення ситуація змінилася й навіть більшість "кормільцев" усвідомили та визнали свої помилки, але не колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук.

Він залишився заробляти криваві газпромівські гроші у Зєнітє та ніяк не засудив Росію. Після цього його позбавили всіх футбольних регалій в Україні, зокрема, прибрали зі списку рекордсменів та відкликали тренерську ліцензію.

Читайте також Тимощук допомагав "ДНР" у 2015-му: колишня дружина розповіла нові деталі про зрадника

Чітка позиція Алієва

У зрадника рідної країни вистачило після цього нахабності оскаржувати таке рішення УАФ. Він звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS), який 22 квітня проведе слухання за позовом колишнього капітана збірної України.

Олександр Алієв, який нині служить у ЗСУ, відреагував на такі ганебні дії Анатолія Тимощука. Він закликав не турбувати його більше з питаннями щодо зрадника, про якого він уже неодноразово все чітко сказав та заявив, на яке покарання заслуговує "газпромівський кормілєц":

Який нахрен Тимощук?! Н***я він мені потрібен? Ніколи в житті не телефонуйте мені з приводу цього дурня. Він мені не цікавий. Є УАФ, Шевченко, який із ним фотки виставляв, у них і запитуйте. Смертна кара під час війни? Я тільки за. Нехай його засудять до смертної кари. Він на це заслужив.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення батько Анатолія Тимощука записався в територіальну оборону, але навіть це не завадило ексфутболісту зробити вибір на користь Росії.