Розплата за мовчання
Комітет з етики та чесної гри УАФ зробив заяву щодо порушень Кодексу етики та чесної гри колишнім півзахисником національної команди Анатолієм Тимощуком.
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Ексгравець збірної України Тимощук, який є асистентом головного тренера Зеніту, не прокоментував повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.
Відтак комітет з етики та чесної гри УАФ звертається з наступним проханням:
- позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;
- позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
- виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
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