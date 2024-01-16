Анатолій Тимощук, який співпрацює з російським Зенітом, з початком російської агресії у 2014 році не тільки не засудив дії Росії, а й допомагав жителям окупованих територій з боку країни-терористки. Нові деталі його сумнівної діяльності розповіла Надія Навроцька, яка зараз з двома доньками живе у Німеччині.

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Тимощук відмовлявся їхати в госпіталь до українських військових

Вона розповіла, що попросила його виділити 50 тисяч євро. За ці кошти вони закупили допомогу на 30 тисяч євро, яку Олена Голубова з Німеччини допомогла відправити, у тому числі спальники та тепловізори для бійців.

Навроцька зазначила, що Тимощук, який тоді грав у російському клубі, відмовлявся відвідати поранених бійців у київському госпіталі, боячись негативної реакції в Росії. Вона обурено запитала його, як він може не підтримати військових, які захищають Україну, заявивши, що всі нормальні люди зрозуміють важливість його візиту.

І він мені подзвонив, каже: нас тут везуть в госпіталь, але я не поїду, бо я ж в російському клубі граю, я не хочу їхати. І в мене вже взагалі зірвало дах. Кажу: це хлопці, які захищають твою квартиру, мою квартиру, все наше майно, яке є в Донецьку, наших людей, наших друзів, наших знайомих. Ти тю-тю?,

– пригадує вона.

Ексдружина наголосила, що в кінцевому підсумку Тимощук відвідав госпіталь.

"Допомога" для Донбасу

За словами, Надії після переїзду до Росії вони з дітьми часто їздили між країнами. Вона згадує, як він дзвонив їй, повідомляючи про тиск з боку фанатів та пропозицію допомогти Донбасу збором коштів чи товарів. Вона порадила йому ігнорувати ці прохання, і він більше не обговорював цю тему з нею.

Однак, за словами колишнього прес-секретаря Тимощука, Віталія Юрченка, Тимощук все ж збирав і відправляв продукцію на Донбас, не їздячи туди особисто, але надсилаючи інших людей, які робили фото з гуманітарною допомогою. Вона розповіла, що допомогу в Донецьк Тимощук організовував через Олександра Захарченка. Вона висловлює нерозуміння та обурення з приводу його дій, зокрема того, що капітан національної збірної України ставить під сумнів свою участь у підтримці воїнів, що захищають країну, і зазначає, що в цілому він не надавав допомогу українським бійцям.

"Він, начебто, там [в Росії] "мусив" це робити, бо в Україні фотографувався з воїнами. Я взагалі цього не розумію, я навіть не можу на цю тему дискутувати, бо це якийсь абсурд. Уявляєте, капітан збірної України ставить питання, чи їхати йому до людей, які віддають своє життя за країну? Він там теж мав би бути разом з ними. Але в цілому він не допомагав українським бійцям", – додала вона.