Он остался зарабатывать кровавые газпромовские деньги в Зените и никак не осудил Россию. После этого его лишили всех футбольных регалий в Украине, в частности, убрали из списка рекордсменов и отозвали тренерскую лицензию.

Читайте также Тимощук помогал "ДНР" в 2015-м: бывшая жена рассказала новые детали о предателе

Четкая позиция Алиева

У предателя родной страны хватило после этого наглости оспаривать такое решение УАФ. Он обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 22 апреля проведет слушания по иску бывшего капитана сборной Украины.

Александр Алиев, который сейчас служит в ВСУ, отреагировал на такие позорные действия Анатолия Тимощука. Он призвал не беспокоить его больше с вопросами относительно предателя, о котором он уже неоднократно все четко сказал и заявил, на какое наказание заслуживает "газпромовский кормилец":

Какой нахрен Тимощук?! Н***я он мне нужен? Никогда в жизни не звоните мне по поводу этого дурака. Он мне не интересен. Есть УАФ, Шевченко, который с ним фотки выставлял, у них и спрашивайте. Смертная казнь во время войны? Я только за. Пусть его приговорят к смертной казни. Он на это заслужил.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения отец Анатолия Тимощука записался в территориальную оборону, но даже это не помешало экс-футболисту сделать выбор в пользу России.

Интересно. Свое отношение к Тимощуку ранее продемонстрировали и другие украинские воины. Теперь его игровую футболку используют в качестве тряпки при входе в здание.