Вірт: На його місці вчинив би інакше
Тренер написав Тимощуку, що на його б місті вчинив по-іншому. Він дивується, чому той досі не виїхав з Росії.
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"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби він побачив, то покинув би цей клуб і жив би в іншій країні", – сказав Вірт.
Також він розповів, що батько Тимощука записався до лав територіальної оборони Луцька.
Я знаю, що його батько повністю тримає в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що він усе знає,
– додав наставник Вереса.
- Тимощук не прокоментував повномасштабне вторгнення Росії, він і далі продовжує працювати в окупантів.
- Його вже покарали за мовчання. Ексгравця "синьо-жовтих" позбавили усіх титулів та ліцензії тренера рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ.