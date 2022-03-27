Вірт: На його місці вчинив би інакше

Тренер написав Тимощуку, що на його б місті вчинив по-іншому. Він дивується, чому той досі не виїхав з Росії.

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"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби він побачив, то покинув би цей клуб і жив би в іншій країні", – сказав Вірт.

Також він розповів, що батько Тимощука записався до лав територіальної оборони Луцька.

Я знаю, що його батько повністю тримає в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що він усе знає,

– додав наставник Вереса.