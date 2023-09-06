Олександр Алієв вкотре жорстко пройшовся по Анатолію Тимощуку. Зрадник України засвітився у соціальних мережах російського Зеніта.

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І нічого додати

Анатолій Тимощук уже тотально продовжує демонструвати свою байдужість до того, що відбувається на теренах його держави. Ба більше, колишній футболіст зі щирою усмішкою появився у соціальних мережах клубу із країни-агресора, а саме Зеніта, де Тимощука вважають тамтешньою легендою. Санкт-петербурзький колектив оприлюднив світлину, на якій Анатолій радісно вітається із маскотом, який одягнутий у футболку зі символікою російського колективу.

Нагадаємо. Тимощук працює в структурі санкт-петербурзького клубу, обіймаючи посаду асистента головного тренера.

Фото не залишилось не поміченим. Зокрема, на появу Тимощука в меідіапросторі країни-агресора відреагував колишній гравець збірної України Олександр Алієв. Футболіст коротко і зрозуміло для всіх вирішив дати оцінку колишньому капітану "синьо-жовтих". Алієв, у свою чергу, жорстко висловився у сторону Тимощука, підкресливши його "довгоочікувану" появу на публіку.

Реакція Алієва / інстаграм футболіста

Зрадник України