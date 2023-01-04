Агент радив Роналду залишитись в МЮ: португалець знов проявив примхливий характер

Зірковий форвард міг продовжити свою кар'єру у Європі і поповнити свій послужний список черговими трофеями. Проте впертість Крішті знов зіграла з ним злий жарт.

37-річний португалець Кріштіану Роналду після скандального відходу з Манчестер Юнайтед розсварився майже з усім своїм оточенням. Навіть його агент Жорже Мендеш, з яким вони працювали 20 років, більше не займається справами CR7.

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Роналду вмовляли залишитись в МЮ

За інформацією джерела, агент Роналду виступав проти відходу форварда з Манчестер Юнайтед.

Спочатку Крішті поставив Мендеша перед фактом, що він вирішив залишити МЮ і щоб той знайшов йому нову команду. Проте він не зміг виконати завдання навіть за умови зниження зарплати з 515 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень до 80 тисяч.

Тоді агент запропонував Роналду залишитись у команді Еріка тен Хага. Він мав своєю грою довести значимість для команди і продовжити виступи. Керівництво "червоних дияволів" начебто було не проти.

Проте португалець категорично відмовився від цієї ідеї, що загострило стосунки партнерів. Таким чином трансфером у саудівський Аль-Наср займався вже не Мендеш, а особистий менеджер зірки Рікардо Регуфе.

Трансфер Роналду в Аль-Наср