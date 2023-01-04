37-летний португалец Криштиану Роналду после скандального ухода из Манчестер Юнайтед разругался почти со всем своим окружением. Даже его агент Жорже Мендеш, с которым они работали 20 лет, больше не занимается делами CR7.
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Роналду уговаривали остаться в МЮ
По информации источника, агент Роналду выступал против ухода форварда из Манчестер Юнайтед.
Сначала Кришти поставил Мендеша перед фактом, что он решил покинуть МЮ и чтобы тот нашел ему новую команду. Однако он не смог выполнить задание даже при снижении зарплаты с 515 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 80 тысяч.
Тогда агент предложил Роналду остаться в команде Эрика тен Хага. Он должен был своей игрой доказать значимость для команды и продолжить выступления. Руководство "красных дьяволов" вроде бы было не против.
Однако португалец категорически отказался от этой идеи, что обострило отношения партнеров. Таким образом, трансфером в саудовский Аль-Наср занимался занимался уже не Мендеш, а личный менеджер звезды Рикардо Регуфе.
Трансфер Роналду в Аль-Наср
- Напомним, что Роналду подписал контракт с Аль-Насром сроком 2,5 года.
- Пятикратный обладатель "Золотого мяча будет получать 90 миллионов в год, а вместе со спонсорскими соглашениями эта сумма вырастет до 200 миллионов долларов.
- Футболист сборной Португалии уже прошел медосмотр, посетил официальную презентацию для болельщиков и дал первую пресс-конференцию.
- Дебютировать за новую команду форвард сможет уже 21 января, когда Аль-Наср примет Иттифак.