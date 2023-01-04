37-річний португалець Кріштіану Роналду після скандального відходу з Манчестер Юнайтед розсварився майже з усім своїм оточенням. Навіть його агент Жорже Мендеш, з яким вони працювали 20 років, більше не займається справами CR7.
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Роналду вмовляли залишитись в МЮ
За інформацією джерела, агент Роналду виступав проти відходу форварда з Манчестер Юнайтед.
Спочатку Крішті поставив Мендеша перед фактом, що він вирішив залишити МЮ і щоб той знайшов йому нову команду. Проте він не зміг виконати завдання навіть за умови зниження зарплати з 515 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень до 80 тисяч.
Тоді агент запропонував Роналду залишитись у команді Еріка тен Хага. Він мав своєю грою довести значимість для команди і продовжити виступи. Керівництво "червоних дияволів" начебто було не проти.
Проте португалець категорично відмовився від цієї ідеї, що загострило стосунки партнерів. Таким чином трансфером у саудівський Аль-Наср займався вже не Мендеш, а особистий менеджер зірки Рікардо Регуфе.
Трансфер Роналду в Аль-Наср
- Нагадаємо, що Роналду підписав контракт із Аль-Насром строком на 2,5 роки.
- П'ятиразовий володар "Золотого м'яча отримуватиме 90 мільйонів на рік, а разом із спонсорськими угодами ця сума зросте до 200 мільйонів доларів.
- Футболіст збірної Португалії вже пройшов медогляд, відвідав офіційну презентацію для уболівальників та дав першу пресконференцію.
- Дебютувати за нову команду форвард зможе вже 21 січня, коли Аль-Наср прийме Іттіфак.