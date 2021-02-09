Миколенко в Наполі: агент оцінив шанси трансферу гравця Динамо

Сергій Серебренніков, агент футболіста Динамо Віталія Миколенка, розповів про інтерес іноземних клубів до українця. Серебренніков заявив, що Миколенко може заграти у будь-якому чемпіонаті, зокрема – італійській Серії А.

Агент 21-річного футболіста заявив, що влітку 2020 року Миколенко зацікавив багато клубів. Повідомлялося про інтерес італійського Наполі.

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Він дуже хороший хлопець, який міг би адаптуватися у будь-якій команді Серії А. Сказати, що ми були близькі до переходу в Наполі, не дуже коректно. Не було таких ґрунтовних перемовин,

– сказав агент.

Миколенко готовий до такого клубу, як Наполі

Сергій Серебренніков висловив сподівання, що переговори про трансфер Миколенка у Наполі відновляться.

"Миколенко готовий перейти до нової ліги, чи то АПЛ, чи то Серія А. Він досяг моменту у своїй кар'єрі, коли готовий спробувати новий досвід після київського Динамо", – сказав Серебренніков.

Агент додав, що в Миколенка є всі якості, щоби грати в будь-якій італійській команді. "Він готовий до такого клубу, як Наполі", – резюмував Серебренніков.

Що відомо про інтерес іноземних клубів до Миколенка