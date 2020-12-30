Захисник збірної України Віталій Миколенко один з найбільших активів київського Динамо. Іноземні ЗМІ сватають гравця Динамо в Італію. Віталій розповів, чи покине Динамо вже взимку 2021 року.

В інтерв'ю ютуб-каналу "ОТДУШИВДУШУ" Миколенко відповів на запитання, чи можна стверджувати, що взимку він не піде з київського клубу.

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Тренер Сассуоло запитував про Миколенка

21-річний Миколенко сказав, що чув про інтерес італійських клубів, але не покине Динамо взимку.

Ні. Здається, від італійських клубів був до мене інтерес. Знаю, що два роки тому тренер Сассуоло запитував про мене в одного з італійських тренерів збірної,

– сказав Віталій.

За словами футболіста, Динамо не отримувало жодної пропозиції. "Можливо, вони і були, але до мене не доходили", – додав Миколенко.

Мілан цікавиться Миколенком?

Серед італійських клубів найбільший інтерес до Миколенка приписують Мілану. Представники італійського клубу начебто неодноразово переглядали Віталія у матчах збірної України та Динамо.

У цьому сезоні Віталій зіграв 17 матчів за Динамо. У його активі дві результативні передачі. За даними Transfermarkt, він коштує 13 мільйонів євро.