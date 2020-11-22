"Динамо" не відпустило Миколенка у МЮ: кияни хотіли заробити до 40 мільйонів євро
Талановитий захисник "Динамо" Віталій Миколенко міг поповнити склад "Манчестер Юнайтед". Але киян не влаштувала сума, яку пропонували англійці за молодого гравця.
Влітку "манкуніанці" виходили з пропозицією щодо купівлі Віталія Миколенка. Про це повідомив ведучий шоу Михайло Співаковський на ютуб-каналі "ТаТоТаке".
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Проблема у фінансовій частині пропозиції
Англійський клуб пропонував босам "Динамо" орендувати захисника з обов'язковим правом викупу. Скільки МЮ були готові віддати за Миколенка наразі не повідомляється, але сума начебто була дуже солідною.
Керівництво киян ж хоче виручити за ключового гравця оборони близько 40 мільйонів євро. Таку шалену суму англійці не хотіли віддавати. Тому отримали відмову.
Цього сезону Миколенко провів у "синьо-білій" футболці 11 поєдинків, у яких двічі асистував партнерам по команді.
Нещодавно з'явилась інформація, що футболістом серйозно зацікавився футбольний гранд "Мілан". Італійці продовжують пильно стежити за грою 21-річного оборонця.
Додамо, що Миколенко дебютував за дорослу команду "Динамо" влітку 2017 року та майже одразу почав проявляти свої найкращі якості. Завдяки хорошій грі у 2018 році заслужив виклик у збірну України від Андрія Шевченка.
Хто ще претендує на Віталія Миколенка
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