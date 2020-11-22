Талановитий захисник "Динамо" Віталій Миколенко міг поповнити склад "Манчестер Юнайтед". Але киян не влаштувала сума, яку пропонували англійці за молодого гравця.

Влітку "манкуніанці" виходили з пропозицією щодо купівлі Віталія Миколенка. Про це повідомив ведучий шоу Михайло Співаковський на ютуб-каналі "ТаТоТаке".

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Проблема у фінансовій частині пропозиції

Англійський клуб пропонував босам "Динамо" орендувати захисника з обов'язковим правом викупу. Скільки МЮ були готові віддати за Миколенка наразі не повідомляється, але сума начебто була дуже солідною.

Керівництво киян ж хоче виручити за ключового гравця оборони близько 40 мільйонів євро. Таку шалену суму англійці не хотіли віддавати. Тому отримали відмову.

Цього сезону Миколенко провів у "синьо-білій" футболці 11 поєдинків, у яких двічі асистував партнерам по команді.

Нещодавно з'явилась інформація, що футболістом серйозно зацікавився футбольний гранд "Мілан". Італійці продовжують пильно стежити за грою 21-річного оборонця.

Додамо, що Миколенко дебютував за дорослу команду "Динамо" влітку 2017 року та майже одразу почав проявляти свої найкращі якості. Завдяки хорошій грі у 2018 році заслужив виклик у збірну України від Андрія Шевченка.

Хто ще претендує на Віталія Миколенка