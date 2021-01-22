Захисник Динамо Віталій Миколенко таки може змінити українську прописку на італійську. Інтер включив у список пріоритетів українця.

Підписання лівого захисника – це пріоритетна ціль Інтера у зимове трансферне вікно. У шорт-листі італійського гранда не обійшлось і без українського сліду. Віталій Миколенко вже у січні може поповнити ряди італійців, повідомляє Calciomercato.

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Хто перебуває у списку Інтера

Маркос Алонсо (Челсі)

Емерсон Палмері (Челсі)

Робін Госенс (Аталанта)

Хуніор Фірпо (Барселона)

Віталій Миколенко (Динамо)

Ініціатором підсилення проблемної позиції був сам головний наставник Інтера Антоніо Конте. За його словами, для боротьби за чемпіонство просто необхідно збільшити конкуренцію на цій позиції.

Цікаво, що зараз Інтер посідає друге місце, поступаючись лише Мілану трьома пунктами – 40 очок.

У цьому сезоні Миколенко зіграв у футболці Динамо 17 поєдинків у всіх турнірах. За цей час захисник двічі асистував партнерам по команді. Контракт українця з киянами розрахований до кінця вересня 2025 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансфер гравця у 15 мільйонів євро.

Раніше українським захисником цікавився Мілан. Представники італійського клубу начебто неодноразово переглядали Віталія у матчах збірної України та Динамо.