Футболіст "Динамо" Віталій Миколенко продовжує цікавити італійський "Мілан". Представники італійців стежили за Віталієм у попередніх матчах збірної України.

Як повідомляє Calciomercato, скаути "Мілана" спостерігали за матчами збірної України проти Франції та Німеччини.

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Повідомляється, що особлива увага була прикута до захисника "Динамо" Віталія Миколенка.

"Мілану" буцімто подобається здатність Віталія закривати дві позиції в захисті: грати центрального та крайнього оборонця.

Окрім того, в італійському клубі відзначили поєднання техніки та фізичних даних Віталія.

Як Миколенко відіграв у матчах за збірну? Гравець провів перший тайм проти Франції і повний матч з Німеччиною. У поєдинку з французами у пасиві Віталія автогол.

"Мілан" продовжує полювати на Миколенка

Раніше неодноразово з'являлася інформація про інтерес "Мілана" до українського захисника.

Повідомляється, що "Динамо" оцінює Миколенка у 12 мільйонів євро.