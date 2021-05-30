Дав п'ять: Абрамович і Шевченко відсвяткували гол Челсі у фіналі Ліги чемпіонів – відео

Наставник збірної України Андрій Шевченко відвідав фінал Ліги чемпіонів, який 29 травня відбувся у Порту. Український тренер приїхав підтримати колишню команду Челсі та свого підопічного з Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Шевченко не стримував радості

Перед фіналом Шевченко розповідав, що підтримуватиме більше Челсі, адже грав за лондонців. Під час фінальної гри тренер "синьо-жовтих" підтвердив слова діями.

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Шевченко дивився матч у компанії російського олігарха та власника Челсі Романа Абрамовича. Коли наприкінці першого тайму Кай Хаверц відзначився у воротах Манчестер Сіті, Шевченко та Абрамович відсвяткували гол.

Український тренер дав п'ять Роману Абрамовичу. На обличчі Шевченка була усмішка.

Відео як Шевченко й Абрамович святкують гол Челсі

Фінал Ліги чемпіонів: що відомо