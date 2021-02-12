Приїхав з довідками: з'явилися нові деталі конфлікту Селезньова у Колосі

Історія з відстороненням Євгена Селезньова у Колосі набирає обертів. У футболіста, ймовірно, виникло непорозуміння з головним тренером Колоса Русланом Костишиним.

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що в Селезньова є конфлікт з менеджментом і тренерським штабом Колоса.

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За словами Денисова, ідея запросити Селезньова у Колос належала власнику клубу Андрію Засусі.

"Коли є ініціатива президента запрошення гравця в команду і якщо гравець раптом не знаходить спільної мови з тренером, то це стає головним болем не лише гравця і тренера, а й президента", – сказав Денисов.

Селезньов приїхав з довідками

Директор каналів "Футбол 1/2/3" розповів, що спілкувався із Селезньовим та Засухою. Він підтвердив, що між власником Колоса та футболістом була зустріч.

Євген повністю заперечує, що він був напідпитку, або навіть якісь наркотики, умовно кажучи. Він приїхав з довідками, показав, що він абсолютно чистий,

– зазначив Денисов.

Він повідомив, що Засуха "готовий прийняти ситуацію такою, якою вона є". Однак проблема, як стверджує Денисов, у конфлікті між Селезньовим і Костишиним.

"За словами Селезньова, він робить всі спроби вийти на зв'язок з Костишиним, але він на зв'язок не виходить і спілкуватися не хоче", – резюмував Денисов.

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