Президент Олімпіка Гельзін пригрозив УАФ міжнародним скандалом
Президент Олімпіка Владислав Гельзін поділився думкою про віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка на суддівський корпус на чолі з Лучано Лучі.
Джерело:ютуб-канал "Бомбардир"
Раніше Олімпік закликав інші клуби УПЛ організувати позачергову зустріч керівників для розгляду питань суддівства.
До слова Чи стане скандал з Гельзіним неповоротною точкою для українського футболу
Суркіс казав, що арбітрами керує не Лучі, а Костюченко? У мене таких даних немає. Якщо Ігор Михайлович таке говорить, то у нього є підстави. Костюченко обдзвонював клуби, щоб вони не підтримували нас на зборах, які я пропонував. Але я не хочу давати більше інформації, тому що ми готуємо вишеньку на торті, і буде пресконференція, де буде максимально інформації такої, що може дійти до міжнародного скандалу,
– сказав Гельзін.
Що відомо про скандал з Гельзіним
- 6 березня Олімпік на власному полі приймав Шахтар у матчі 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.
- "Гірники" вийшли вперед у середині першого тайму зусиллями Додо. Олімпік відігрався до перерви, але головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв не саме однозначне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.
- Президент Олімпіка Владислав Гельзін залишився обуреним скасованим голом своєї команди, та увірвався на післяматчевий коментар тренера донецького клубу, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра та самого Лучі.
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