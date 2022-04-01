"Зупинимо війну": Динамо проведе благодійні матчі з топ-клубами Європи
Джерело:фейсбук Динамо
Київське Динамо у повному складі покине Україну. "Біло-сині" зіграють цілу низку благодійних матчів.
Благодійна місія "біло-синіх"
Київська команда безпосередньо хоче допомогти українському народу, який страждає від нападу Росії, коштами. Динамо виїде з рідної країни заради благодійних товариських спарингів проти провідних клубів Європи.
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Серія поєдинків відбудеться під гаслом: "Матч за мир! Зупинимо війну!". Підопічні Мірчі Луческу зіграють проти 10 європейських команд.
"Біло-сині" проведуть свої матчі протягом квітня – червня 2022 року. Серед суперників столичного клубу слід виділити ПСЖ, Мілан, дортмундську Боруссію, Барселону та Бенфіку, за яку виступає український форвард Роман Яремчук.
Суперники Динамо
- ПСЖ
- Боруссія Дортмунд
- Стяуа
- Легія
- Барселона
- Мілан
- Бенфіка
- Аякс
- Спортинг
- Базель
Ці матчі привернуть ще більшу увагу світу до війни в Україні. Усі благодійні зустрічі показуватимуть у прямому ефірі українські та європейські телеканали.
Нагадаємо, що раніше журналіст Сергій Болотніков розповів, що 1 квітня Динамо усією командою покине Україну.
Після початку війни Динамо перебралось у Дрогобич, що у Львівській області. Динамівці відвідали один із місцевих госпіталів, де лікуються поранені військові.