"Зупинимо війну": Динамо проведе благодійні матчі з топ-клубами Європи

1 квітня 2022 , 09:55
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Джерело:

фейсбук Динамо

Київське Динамо у повному складі покине Україну. "Біло-сині" зіграють цілу низку благодійних матчів.

Благодійна місія "біло-синіх"

Київська команда безпосередньо хоче допомогти українському народу, який страждає від нападу Росії, коштами. Динамо виїде з рідної країни заради благодійних товариських спарингів проти провідних клубів Європи.

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Серія поєдинків відбудеться під гаслом: "Матч за мир! Зупинимо війну!". Підопічні Мірчі Луческу зіграють проти 10 європейських команд.

"Біло-сині" проведуть свої матчі протягом квітня – червня 2022 року. Серед суперників столичного клубу слід виділити ПСЖ, Мілан, дортмундську Боруссію, Барселону та Бенфіку, за яку виступає український форвард Роман Яремчук.

Суперники Динамо

  • ПСЖ
  • Боруссія Дортмунд
  • Стяуа
  • Легія
  • Барселона
  • Мілан
  • Бенфіка
  • Аякс
  • Спортинг
  • Базель

Ці матчі привернуть ще більшу увагу світу до війни в Україні. Усі благодійні зустрічі показуватимуть у прямому ефірі українські та європейські телеканали.

Нагадаємо, що раніше журналіст Сергій Болотніков розповів, що 1 квітня Динамо усією командою покине Україну.

Після початку війни Динамо перебралось у Дрогобич, що у Львівській області. Динамівці відвідали один із місцевих госпіталів, де лікуються поранені військові.

Автор: Софія Кулай