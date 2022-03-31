Болотніков: Мотивація Динамо дещо інша

Проте те, що Динамо виїде з України, повідомив журналіст Сергій Болотніков. Він зазначив, що клуб отримав спеціальний дозвіл від Міністерства спорту.

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Маю цікаву інформацію. Завтра (1 квітня) Динамо повним складом покине Україну. Клуб якимось чином отримав спецдозвіл від Міністерства спорту. Судячи з усього, Динамо пояснить такий вчинок бажанням зіграти товарняки, щоб зібрати гроші для ЗСУ,

– стверджує журналіст.

Проте журналіст поділився можливою мотивацію клубу.

"Але по неофіційній інформації, мотивація Динамо дещо інша. Кажуть, клуб хоче таким чином вивезти гравців для продажу. Як відомо, ФІФА дозволила українським гравцям переходити в інші клуби поза межами трансферного вікна", – зазначив Болотніков.

За словами журналіста, Динамо поспішає, оскільки у ФІФА є певні обмеження.

Але насправді терміни обмежені – до 7 квітня. Тому Динамо і поспішає. Бо можна було дочекатися, коли динамівські гравці збірної отримають такий спецдозвіл, але це станеться плюс-мінус за місяць,

– сказав фахівець.

Також спортивний журналіст розмірковує про те, що це може бути кінець для Динамо.

Повний текст публікації

Маю цікаву інформацію. Завтра (1 квітня) Динамо повним складом покине Україну. Клуб якимось чином отримав спецдозвіл від Міністерства спорту. Судячи з усього, «Динамо» пояснить такий вчинок бажанням зіграти товарняки, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Але по неофіційній інформації, мотивація Динамо дещо інша. Кажуть, клуб хоче таким чином вивезти гравців для продажу. Як відомо, ФІФА дозволила українським гравцям переходити в інші клуби поза межами трансферного вікна.

Але насправді терміни обмежені – до 7 квітня. Тому Динамо і поспішає. Бо можна було дочекатися, коли динамівські гравці збірної отримають такий спецдозвіл, але це станеться плюс-мінус за місяць.

Якщо це все справді станеться, це буде вибух Точки-У в нашому футболі. Чому лише Динамо отримало дозвіл? Що буде, якщо іншим клубам теж дозволять? Чим футболісти кращі за інших українців, яким це заборонено? Що залишиться від Динамо після розпродажу? І навіщо Суркіси терміново перетворюють свої активи на гроші? Це такий кінець Динамо?

Дуже багато небезпечних питань. Але відповіді дізнаємось дуже скоро.