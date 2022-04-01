Благотворительная миссия "бело-синих"

Киевская команда напрямую хочет помочь украинскому народу, страдающему от нападения России, средствами. Динамо уедет из родной страны ради благотворительных товарищеских спаррингов против ведущих клубов Европы.

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Серия поединков состоится под лозунгом: "Матч за мир! Остановим войну!". Подопечные Мирчи Луческу сыграют против 10-ти европейских команд.

"Бело-синие" проведут свои матчи в течение апреля – июня 2022 года. Среди соперников столичного клуба следует выделить ПСЖ, Милан, дортмундскую Боруссию, Барселону и Бенфику, за которую выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Соперники Динамо

ПСЖ

Боруссия Дортмунд

Стяуа

Легия

Барселона

Милан

Бенфика

Аякс

Спортинг

Базель

Эти матчи привлекут еще большее внимание мира к войне в Украине. Все благотворительные встречи будут показывать в прямом эфире украинские и европейские телеканалы.

Напомним, ранее журналист Сергей Болотников рассказал, что 1 апреля Динамо всей командой покинет Украину.

После начала войны Динамо перебралось в Дрогобыч Львовской области. Динамовцы посетили один из местных госпиталей, где лечатся раненые военные.