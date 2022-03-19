Тимчасово прихистили футболістів та працівників Динамо у Дрогобичі – 75-тисячному місті Львівської області, яке розташоване за 50 з невеликим кілометрами від польського кордону.
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"Ми вдячні керівництву Дрогобицької громади, адже ми спробували кілька полів для тренувань, і саме у Дрогобичі нам максимально підійшли умови", – йдеться у заяві Динамо.
Динамо у Дрогобичі / Фото Дрогобицька міська рада
Голова Дрогобицької міської громади особисто привітав київський клуб та футболістів. Вони ж вручили футболки з автографами та підписали м'ячі юним футболістам Дрогобиччини.
Динамо у Дрогобичі / Фото Дрогобицька міська рада