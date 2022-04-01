Циганик: Він визнав, що не мав рації

Румунський наставник не підтримав відсторонення російських спортсменів від усіляких міжнародних змагань, що неабияк неприємно вразило українців та його прихильників. Мірча Луческу взявся виправдовувати свою позицію.

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Журналіст Ігор Циганик розповів, що мав розмову з "Містером", у якій наставник запевнив футбольного коментатора, що аж ніяк до останнього не збирався їхати з України. Під час спілкування румун вкотре додав, що спортсмени не повинні страждати від дій політики.

Циганик запевнив, що Луческу визнав свою позицію щодо російських спортсменів неправильною.

Повірте мені, я знайшов слова, щоб він визнав, що не мав рації, що так робити не можна і говорити не можна. Спорт наразі в таборі рашистів, московитів, не знаю, як їх називати, є одним із засобів пропаганди. Він мене зрозумів. Мені сподобалось, що він мене зрозумів. Спорт поки не можна відділяти,

– сказав спортивний журналіст.

Фанати Динамо і так неприязно відносились до румунського спеціаліста, а після цієї заяви у румуна ще побільшало критиків.

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