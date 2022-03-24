Війна об'єднала усю Україну

Гравці та тренери київського клубу навідались в одну з місцевих лікарень, щоб особисто подякувати українським захисникам за мужність. Нагадаємо, що Динамо під час воєнних дій базується у Дрогобичі, що у Львівській області.

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Віталій Бульськаий взяв перше слово та подякував військовим за мужність та захист нашої країни. Півзахисник "біло-синіх" назвав кожного військового героєм України.



Динамо відвідало військових / Фото з клубного сайту команди

Гравці та наставники слухали історії хлопців, які отримали поранення під час війни. Військові навіть у такій ситуації не втрачають гумор та навіть поставили футболістам цікаве запитання: "Хлопці, тепер ви розумієте, що найближчими роками маєте виграти Лігу чемпіонів?".



Динамо відвідало лікарню з пораненими військовими / Фото з клубного сайту команди

Військові отримали з рук Олега Гусєва сувеніри та пам'ятні футболки Динамо з автографами усієї команди. Футболісти побажали усім швидкого одужання та запросили на перший домашній матч команди у Києві після перемоги над окупантами.