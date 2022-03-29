Тенісистка заявила про вимушену паузу
За словами Еліни, останні декілька місяців її турбували проблеми зі спиною. Однак їй було важко не лише фізично, але й морально.
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"Це були дуже важкі декілька місяців для мене не тільки морально, а й фізично. Досить довгий час я мучилася зі спиною. Біль не давав мені найкраще підготуватися до турнірів", – йдеться у публікації тенісистки.
Тенісистка неабияк стурбована ситуацією в Україні.
Крім того, я з нестерпним болем у серці спостерігаю за тим, що відбувається на моїй батьківщині, в Україні, і як відважно захищає країну наш український народ – це дало мені величезний поштовх продовжувати боротися на корті,
– зазначила Еліна.
"Тепер моє тіло більше не витримує, і мені потрібно відпочити. Мені важко говорити про це, але я буду сумувати за Кубком Федерації та кількома моїми улюбленими турнірами у Європі.
Але я впевнена, що скоро побачимося. Дякую всім за підтримку в цей важкий період", – додала Світоліна.
- Україна вийшла у кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг за підсумками матчевої зустрічі проти Японії, в якій виграла з рахунком 4:0. І наблизилася на крок до потрапляння у фінал Кубка Девіса – для цього потрібно перемогти США.
- Поєдинки мають відбутися 16 – 17 квітня у місті Ешвілл (штат Північна Кароліна, США) і на вибір американської сторони вони проходитимуть на хардовому покритті.