Тенісистка заявила про вимушену паузу

За словами Еліни, останні декілька місяців її турбували проблеми зі спиною. Однак їй було важко не лише фізично, але й морально.

Читайте також Найгірший період у житті, – Світоліна знялася з турніру в Чарлстоні

"Це були дуже важкі декілька місяців для мене не тільки морально, а й фізично. Досить довгий час я мучилася зі спиною. Біль не давав мені найкраще підготуватися до турнірів", – йдеться у публікації тенісистки.

Тенісистка неабияк стурбована ситуацією в Україні.

Крім того, я з нестерпним болем у серці спостерігаю за тим, що відбувається на моїй батьківщині, в Україні, і як відважно захищає країну наш український народ – це дало мені величезний поштовх продовжувати боротися на корті,

– зазначила Еліна.

"Тепер моє тіло більше не витримує, і мені потрібно відпочити. Мені важко говорити про це, але я буду сумувати за Кубком Федерації та кількома моїми улюбленими турнірами у Європі.

Але я впевнена, що скоро побачимося. Дякую всім за підтримку в цей важкий період", – додала Світоліна.