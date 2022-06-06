В Україні нова "королева тенісу"

27-річна тенісистка чекає на первістка, тому на деякий час відклала тенісну ракетку, щоб підготуватись до материнства. Після оновленого рейтингу WTA першою ракеткою України стала Ангеліна Калініна, яка доволі класно показує себе у цьому сезоні, пише 24 канал.

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Світоліна втратила чотири позиції та опустила на 37-ме місце у рейтингу. Дуже незвично бачити Еліну на цій далекій сходинці, а особливо після того, як вона підіймала у топ-3 найкращих тенісисток світу.

Еліна вперше з 2013 року віддала звання найкращої.

Натомість Калініна вперше здобула це престижне звання. Новий тиждень Ангеліна розпочала з підйому на одне місце – 35-та позиція.

Наразі Ангеліна випереджає землячку на 23 очки, але через перерву у кар'єрі Світоліної, може значно відірватись від Еліни.

Нагадаємо, що Світоліна здобула першу в історії українського тенісу олімпійську медаль. Одеситка у бронзовому фіналі переграла суперницю з Казахстану Єлену Рибакіну.

Світоліна взяла перерву у кар'єрі

У березні тенісистка оголосила про те, що через проблеми зі спиною поставить кар'єру на паузу.

15 травня українка та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс сповістили радісну звістку – Світоліна вагітна.

У жовтні 2022 року у спортивної сім'ї народиться первісток. Еліна розкрила стать дитини. У пари буде дівчинка.

Наразі Еліна з користю для країни використовує перерву у спортивному житті. Тенісистка активно допомагає рідній Україні, яка продовжує страждати від російської агресії. Вона створює фонди, відвідує благодійні вечори та організовує свої, перераховувала призові від турнірів на рахунок ЗСУ.

Вона відкрито засуджує "колег по цеху" із Росії та Білорусі. Бронзова призерка Олімпіади-2020 просила тенісистів ворожих країн висловити свою думку про дії їх рідних країн.

Які позиції посідають інші українки у рейтингу WTA