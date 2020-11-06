Зробив все можливе, але програв: ексчемпіон Нельсон про перемогу Усика над Чісорою
Колишній чемпіон світу з боксу Джонні Нельсон прокоментував результат бою Усик – Чісора. Британець вважає, що українця можна перемогти, але для цього потрібно знайти спеціальну формулу.
31 жовтня визначився переможець бою Усик – Чісора. Ним за одноголосним рішенням суддівських записок став український боксер. Ексчемпіон Джонні Нельсон вважає, що Дерек зробив все можливе, щоб приголомшити Олександра, пише SkySports.
Читайте також: В Усика не буде шансів проти Джошуа та Ф'юрі: тренер Алі Башир розкритикував українця
Спеціальна формула
"У Дерека повільні ноги, але він – жорсткий гейткіпер. І Дерек змусив його шукати відповіді на запитання, Дерек змусив його скаржитися рефері, Чісора зробив все можливе, щоб його приголомшити. І час від часу у нього це виходило", – заявив Нельсон.
Хто такий Джонні Нельсон?Британський боксер, який виступав у першій важкій ваговій категорії. Провів на ринзі 59 поєдинків, у яких здобув 45 перемог (з них 29 – нокаутом). Найвища позиція у світовому рейтингу – 4.
За словами Джонні, Усик знав про потужні удари суперника, тому витримував дистанцію. Він з першого до останнього 12-го раунду продовжував дотримуватись поставленої тактики на бій. Українець сподівався, що Дерек через декілька раундів втомиться, але Чісора встояв на ногах до останнього.
Як Усик переміг Чісору: головне
- Боксери провели на ринзі всі 12 раундів, у яких потужніше виглядав українець. Судді в один голос віддали перемогу Олександру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.
- Після цього поєдинку Олександр повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.
- Британський супертяж Ділліан Уайт після поєдинку різко звинуватив команду Чісори. Начебто вони давали не правильні вказівки Дереку, які призвели до його поразки.
- Чісора після поразки вже встиг кинути виклик Ділліану Уайту та обізвав його віслюком.
Поділитися новиною