Колишній чемпіон світу з боксу Джонні Нельсон прокоментував результат бою Усик – Чісора. Британець вважає, що українця можна перемогти, але для цього потрібно знайти спеціальну формулу.

31 жовтня визначився переможець бою Усик – Чісора. Ним за одноголосним рішенням суддівських записок став український боксер. Ексчемпіон Джонні Нельсон вважає, що Дерек зробив все можливе, щоб приголомшити Олександра, пише SkySports.

Читайте також: В Усика не буде шансів проти Джошуа та Ф'юрі: тренер Алі Башир розкритикував українця

Спеціальна формула

"У Дерека повільні ноги, але він – жорсткий гейткіпер. І Дерек змусив його шукати відповіді на запитання, Дерек змусив його скаржитися рефері, Чісора зробив все можливе, щоб його приголомшити. І час від часу у нього це виходило", – заявив Нельсон.

Хто такий Джонні Нельсон? Британський боксер, який виступав у першій важкій ваговій категорії. Провів на ринзі 59 поєдинків, у яких здобув 45 перемог (з них 29 – нокаутом). Найвища позиція у світовому рейтингу – 4.

За словами Джонні, Усик знав про потужні удари суперника, тому витримував дистанцію. Він з першого до останнього 12-го раунду продовжував дотримуватись поставленої тактики на бій. Українець сподівався, що Дерек через декілька раундів втомиться, але Чісора встояв на ногах до останнього.

Ви бачили, як він діяв. Спочатку він працював на ногах 15 секунд, потім 30 секунд і тільки потім завдавав удари, сподіваючись, що зломить Дерека. Це саме те, що намагався робити Василь Ломаченко в крайньому бою, це ж саме робив Усик в попередньому поєдинку. Цей хлопець може програти, потрібно просто знайти формулу,

– сказав Джонні.

Як Усик переміг Чісору: головне