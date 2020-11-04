Британський супертяж Дерек Чісора зазнав поразки від Олександра Усика та вже шукає суперників для майбутнього поєдинку. Боксер кинув виклик Ділліану Уайту.

Британець не збирається зупинятись після поразки від Усика. Чісора не гає дарма часу та вже кинув виклик Ділліану Уайту. Щоправда, зробив це британець у соцмережах.

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Дерек виклав фото під якою написав: "Я готовий, віслюк". Чісора додав #УайтЧісора3. Такий хештег означає, що боксери втретє вийдуть на ринг один проти одного.

Уайт – Чісора: як завершилась британська дуель у 2016 році

10 грудня 2016 року боксери вперше вийшли на ринг один проти одного. Поєдинок відбувався у андеркарті бою Ентоні Джошуа – Еріка Моліни. Зустріч британців видалась дуже цікавою. Старт бою був за Уайтом, але ближче до середини поєдинку Чісора ліквідував перевагу суперника.

Боксери викидували велику кількість ударів, що не надто часто можна побачити у поєдинку супертяжів. Декілька разів Дерек сильно вразив Ділліана, який чудом встояв на ногах. У чемпіонських раундах було дуже спекотно. Але перемогу таки святкував Уайт за роздільним рішенням суддів – 115:114, 115:113 Уайту, 115:114 Чісорі. Цей бій був нагороджений званням "Поєдинок року".

2018 рік: брутальний нокаут від Ділліана

23 грудня 2018 року британці знову вийшли на один ринг. Цього разу бій також вийшов видовищним, але перевагою володів Уайт. Суддя двічі знімав очки з Чісори за удари нижче поясу.

Обидва боксери дотримувалися власного плану на бій аж до 11-го раунду, коли Уайт брутальним лівим хуком відправив опонента на канвас. Той навіть і не намагався встати на ноги. Ділліан здобув заслужену перемогу над Чісорою.