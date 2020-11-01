Британський супертяж Ділліан Уайт (27-2, 18 КО) розкритикував команду земляка Дерека Чісори через неправильні підказки під час бою проти Олександра Усика. Він впевнений, що його Дереку потрібно змінювати тренерів, а не тримати на цій відповідальній посаді своїх друзів.

Уайт звинуватив команду Дерека, яка допомагала йому під час бою. За його словами, Чісорі потрібно було змінити план на поєдинок, але його тренер та помічники лише підбадьорювали британця наче були задоволені його поразками у раундах, повідомляє Metro.co.uk.

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Критика команди Чісори

На думку Ділліана, ці люди нічого не розуміють у боксі, якщо не змогли змінити бокс Чісори протягом бою проти українця. Він не виключає, що у план на бій було витримати 12 раундів проти Усика. Але зазначив, що Чісорі потрібні нормальні тренери з боксу, які були б чесними з британцем.

"Друзі для цього не підходять. Я знаю, що мене розкритикують за таку думку, але це смішно. Дерек не різав кути, не пробивав у корпус суперника. Не розумію, що йому говорили, коли був відпочинок між раундами. Це не спеціалісти з боксу, а тренери з фізичної підготовки, люди з MMA. Потрібно, щоб вони підказували Дереку, що потрібно робити на ринзі", – заявив Уайт.

Додамо, що Усик переміг Чісору за одноголосним рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113. Українець був кращим за суперника з Великої Британії та заслужено святкував успіх.

Уайт – Чісора: як завершилась британська дуель у 2016 році

10 грудня 2016 року Ділліан Уайт зустрічався з Дереком Чісорою у андеркарті поєдинку Ентоні Джошуа – Еріка Моліни. Бій між британцями видався дуже цікавим. Старт бою був за Уайтом, але ближче до середини поєдинку Чісора ліквідував перевагу суперника.

Боксери викидували велику кількість ударів, що не надто часто можна побачити у поєдинку супертяжів. Декілька разів Дерек сильно вразив Ділліана, який чудом встояв на ногах. У чемпіонських раундах було дуже спекотно. Але перемогу таки святкував Уайт за роздільним рішенням суддів – 115:114, 115:113 Уайту, 115:114 Чісорі. Цей бій був нагороджений званням "Поєдинок року".