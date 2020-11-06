Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон прокомментировал исход боя Усик – Чисора. Британец считает, что украинца можно победить, но для этого нужно найти специальную формулу.

31 октября определился победитель боя Усик – Чисора. Им по единогласному решению судейских записей стал украинский боксер. Экс-чемпион Джонни Нельсон считает, что Дерек сделал все возможное, чтобы ошеломить Александра, пишет SkySports.

Читайте также: У Усика не будет шансов против Джошуа и Фьюри: тренер Али Башир раскритиковал украинца

Специальная формула

"У Дерека медленные ноги, но он – жесткий гейткипер. И Дерек заставил его искать ответы на вопросы, Дерек заставил его жаловаться рефери, Чисора сделал все возможное, чтобы его ошеломить. И время от времени у него это получалось", – заявил Нельсон.

Кто такой Джонни Нельсон?

Британский боксер, выступавший в первой тяжелой весовой категории. Провел на ринге 59 поединков, в которых одержал 45 побед (из них 29 – нокаутом). Самая высокая позиция в мировом рейтинге – 4.

По словам Джонни, Усик знал о мощных ударах соперника, поэтому выдерживал дистанцию. Он с первого до последнего 12-го раунда продолжал придерживаться поставленной тактики на бой. Украинец надеялся, что Дерек через несколько раундов устанет, но он устоял на ногах до последнего.

Вы видели, как он действовал. Сначала он работал на ногах 15 секунд, потом 30 секунд и только потом наносил удары, надеясь, что сломит Дерека. Это именно то, что пытался делать Василий Ломаченко в последнем бою, это же самое делал Усик в предыдущем поединке. Этот парень может проиграть, нужно просто найти формулу,

– сказал Джонни.

Как Усик победил Чисору: главное