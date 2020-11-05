Британський боксер Дерек Чісора поділився думками про можливі поєдинки Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Він вважає, що в українця немає жодних шансів, щоб повалити цих супертяжів.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Дерек Чісора відчув на собі всю силу українського боксера. Британець встояв на ногах всі 12 раундів, але за суддівськими записками зазнав поразки. Після поєдинку Чісора у інтерв'ю для YouTube-каналу IFL TV. оцінив шанси Олександра на перемогу у протистояннях проти Ф'юрі та Джошуа.

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Без шансів для Усика

"Джошуа та Ф'юрі Усику не по зубах. Вони "з'їдять" його через те, що в українця немає тої потужності, яка є у цих двох супертяжів. Усик багато рухається. Як він наблизиться до 2-метрового хлопця з хорошими боксерськими навичками? Він не зможе цього зробити", – сказав Дерек.

За словами Чісори, боксерський стиль Усика не підходить для суперважкого дивізіону.

"Я погодився на бій проти Олександра. Накинувся на нього, якби на моєму місці був би інший супертяж, то поєдинок був би дуже нудним", – заявив Чісора.

Усик – Чісора: головне про бій

Боксери провели на ринзі всі 12 раундів, у яких потужніше виглядав українець. Судді в один голос віддали перемогу Олександру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку Олександр повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.

Британський супертяж Ділліан Уайт після поєдинку різко звинуватив команду Чісори. Начебто вони давали не правильні вказівки Дереку, які призвели до його поразки.

Чісора після поразки вже встиг кинути виклик Ділліану Уайту та обізвав його віслюком.