Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир розкритикував стиль боксу українця у бою проти Дерека Чісори. Наставник не впізнає того Усика, який був під його керівництвом.

31 жовтня Олександр Усик здобув свою другу перемогу у суперважкому дивізіоні над Дереком Чісорою. Екснаставник українця не розуміє, куди Олександр подів те, чого навчився під його керівництвом, повідомляє BWTM SPORTS & GAMING.

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Критика у сторону Усика

"Він не виглядав самим собою. Ті речі, над якими ми з ним працювали в тренувальних таборах, пішли. Він відійшов від тих речей, тому страждав у рингу. Так, він не зазнав поразки ще, але він вибрав шлях брати на себе більше ударів. Більше, ніж будь-коли раніше. Я відзначив це в попередньому поєдинку, а цей бій був дуже близьким до минулого", – заявив Алі Башир.

На думку Джеймса, Усик не був спритним, а просто бігав по рингу від Чісори, замість того, щоб показувати бокс хорошого рівня.

Тренер вважає, що Олександр не зможе потягатись із Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі за титули, якщо буде сповідувати такий стиль боксу.

Додамо, що на початку 2017 року боксер припинив співпрацю з американцем.

Усик – Чісора: головне про перемогу українця

Боксери провели на ринзі всі 12 раундів, у яких потужніше виглядав українець. Судді в один голос віддали перемогу Олександру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку Олександр повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.

Британський супертяж Ділліан Уайт після поєдинку різко звинуватив команду Чісори. Начебто вони давали не правильні вказівки Дереку, які призвели до його поразки.

Чісора після поразки вже встиг кинути виклик Ділліану Уайту та обізвав його віслюком.