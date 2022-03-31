На наступний день святкування після дня народження

30 березня Анатолій Тимощук святкував свій 43-й день народження, а вже 31 березня з'явилась інформація про аварію за участю колишнього лідера збірної України.

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Рівень аварії розцінюють як легкий. У ДТП ніхто серйозно не постраждав. Через це Тимощук пропустив тренування російського Зеніта.

Нагадаємо, що Тимощук продовжує мовчати та ніяк публічно не висловлюється про війну в Україні, яку розв'язала Росія, яку "годує" колишній футболіст "синьо-жовтих".

До слова. Тимощук із 2017 року працює у Зеніті. До цього грав у країні-агресора.

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