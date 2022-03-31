На наступний день святкування після дня народження
30 березня Анатолій Тимощук святкував свій 43-й день народження, а вже 31 березня з'явилась інформація про аварію за участю колишнього лідера збірної України.
Варто дізнатись Подарунок на день народження: зрадник Тимощук позбавлений звання "Почесний громадянин Луцька"
Рівень аварії розцінюють як легкий. У ДТП ніхто серйозно не постраждав. Через це Тимощук пропустив тренування російського Зеніта.
Нагадаємо, що Тимощук продовжує мовчати та ніяк публічно не висловлюється про війну в Україні, яку розв'язала Росія, яку "годує" колишній футболіст "синьо-жовтих".
Як Тимощук від героя перетворився у зрадника України
- 31 березня Анатолія позбавили звання "Почесного жителя міста Луцька".
- Ще раніше у Тимощука забрали усі титули та ліцензії тренера рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ.
- Колишнього гравця збірної України засудили багато чинних та колишніх українських футболістів, тренерів – Артем Федецький, Євген Левченко, Руслан Маліновський, Максим Білий та інші.
- Ексгравець литовської збірної Дейвідас Шемберас й взагалі сказав, що Тимощук заради грошей, які отримує у Зеніті, продав рідну Україну.
- А от Владислав Ващук став на сторону Тимощука.
- Українські військові витирали ноги у футболку Тимощука, у якій він грав за часів виступів у донецькому Шахтарі.