На следующий день празднования после дня рождения
30 марта Анатолий Тимощук праздновал свой 43-й день рождения, а уже 31 марта появилась информация об аварии с участием бывшего лидера сборной Украины.
Следует узнать Подарок на день рождения: предатель Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка"
Уровень аварии расценивают как лёгкий. В ДТП никто всерьез не пострадал. Поэтому Тимощук пропустил тренировку российского Зенита.
Напомним, что Тимощук продолжает молчать и никак публично не высказывается о войне в Украине, которую развязала Россия, которую "кормит" бывший футболист "сине-желтых".
Как Тимощук от героя превратился в изменника Украины
- 31 марта Анатолий был лишен звания "Почетного жителя города Луцка".
- Еще раньше у Тимощука изъяли все титулы и лицензии тренера уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ.
- Бывшего игрока сборной Украины осудили многие действующие и бывшие украинские футболисты, тренеры – Артем Федецкий, Евгений Левченко, Руслан Малиновский, Максим Белый и другие.
- Экс-игрок литовской сборной Дэйвидас Шемберас и вообще сказал, что Тимощук ради денег, получаемых в Зените, продал родную Украину.
- А вот Владислав Ващук стал на сторону Тимощука.
- Украинские военные вытирали ноги в футболку Тимощука, в которой он играл при выступлениях в донецком Шахтере.