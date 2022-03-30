Справедливий подарунок для Тимощука

30 березня на світ народився Анатолій Тимощук. Колишній футболіст колись бився у груди, доводячи, який він патріот своєї України. А от після поїздки у Росію все кардинально змінилось.

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Йде 35-й день війни в Україні, яку розв'язала Росія, а Тимощук досі продовжує мовчати.

Депутати Луцької міської ради відреагували на мовчання ексфутболіст і позбавили Тимощука звання "Почесного громадянина міста Луцька". За це рішення проголосувало 35 депутатів.

В офіційній заяві йде мова, що Тимощук продовжує "годувати" країну-агресора, яка вже забрала життя не однієї тисячі мирних українців.

У той час, коли Україна страждає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цього приводу та не зупинив свою співпрацю із футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька",

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Тимощук вже поплатився за своє мовчання. Його позбавили усіх титулів та ліцензії тренера рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ.

Дуже цікаво, адже батько Тимощука вступив у тероборону Луцька.

До слова. Тимощук продовжує працювати асистентом тренера у російському Зеніті, куди прийшов у 2017 році. Анатолій виступав за цей клуб у ролі футболіста.

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