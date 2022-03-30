Справедливий подарунок для Тимощука
30 березня на світ народився Анатолій Тимощук. Колишній футболіст колись бився у груди, доводячи, який він патріот своєї України. А от після поїздки у Росію все кардинально змінилось.
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Йде 35-й день війни в Україні, яку розв'язала Росія, а Тимощук досі продовжує мовчати.
Депутати Луцької міської ради відреагували на мовчання ексфутболіст і позбавили Тимощука звання "Почесного громадянина міста Луцька". За це рішення проголосувало 35 депутатів.
В офіційній заяві йде мова, що Тимощук продовжує "годувати" країну-агресора, яка вже забрала життя не однієї тисячі мирних українців.
У той час, коли Україна страждає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цього приводу та не зупинив свою співпрацю із футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька",
– йдеться у заяві.
Нагадаємо, що Тимощук вже поплатився за своє мовчання. Його позбавили усіх титулів та ліцензії тренера рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ.
Дуже цікаво, адже батько Тимощука вступив у тероборону Луцька.
Футбольна спільнота шокована позицією Тимощука
- Колишнього гравця збірної України засудили багато чинних та колишніх українських футболістів, тренерів – Артем Федецький, Євген Левченко, Руслан Маліновський, Максим Білий та інші.
- Ексгравець литовської збірної Дейвідас Шемберас й взагалі сказав, що Тимощук заради грошей, які отримує у Зеніті, продав рідну Україну.
- А от Владислав Ващук заступився за рекордсмена синьо-жовтої команди.