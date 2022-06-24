Зозуля вийшов на сцену разом з українськими зірками під час благодійного концерту в Мадриді

У Мадриді відбувся благодійний концерт на підтримку України. У ньому взяли участь Тіна Кароль, Monatik, Настя Каменских, Потап, зірки студії "Квартал 95".

Зозуля брав участь у благодійному концерті у Мадриді

Футболіст Роман Зозуля разом з зірками української естради вийшов на сцену у Мадриді. Він опублікував у своєму інстаграм фейсбуці відео з благодійного концерту.

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У ньому взяла участь велика кількість українських зірок. В кінці вони всі разом виконали гімн України, що також зробив і Зозуля.

Всі кошти від благодійного концерту спрямують на допомогу Україні.



Зозуля взяв участь у благодійному концерті / Фото з фейсбуку Романа



Всі кошти з концерту спрямують на допомогу Україні / Фото з фейсбуку Зозулі

Щодня українські артисти дають благодійні концерти в Європі на підтримку України. Усі зібрані кошти йдуть на допомогу ЗСУ та українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Вчора (23 червня – 24 канал) такий концерт пройшов у Мадриді. І мене запросили взяти в ньому участь. Не співав, але моральний дух підтримав,

– написав Роман.

Відео з концерту

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