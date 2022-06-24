Зозуля брав участь у благодійному концерті у Мадриді
Футболіст Роман Зозуля разом з зірками української естради вийшов на сцену у Мадриді. Він опублікував у своєму інстаграм фейсбуці відео з благодійного концерту.
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У ньому взяла участь велика кількість українських зірок. В кінці вони всі разом виконали гімн України, що також зробив і Зозуля.
Всі кошти від благодійного концерту спрямують на допомогу Україні.
Зозуля взяв участь у благодійному концерті / Фото з фейсбуку Романа
Всі кошти з концерту спрямують на допомогу Україні / Фото з фейсбуку Зозулі
Щодня українські артисти дають благодійні концерти в Європі на підтримку України. Усі зібрані кошти йдуть на допомогу ЗСУ та українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Вчора (23 червня – 24 канал) такий концерт пройшов у Мадриді. І мене запросили взяти в ньому участь. Не співав, але моральний дух підтримав,
– написав Роман.
Відео з концерту
Зозуля робить все можливе для перемоги України
- Гравець іспанського клубу активно допомагає Україні. Він передає не лише військові приладдя, а й автомобілі швидкої допомоги та гуманітарку.
- Зозуля передав на передову велику кількість мотоциклів, броньованих автомобілів.
- Зазначимо, що волонтерська діяльність Романа розпочалась із бойових дій на Донбасі. Відтоді футболіст постійно на зв'язку із нашими хлопцями.