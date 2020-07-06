"Маріуполь" готується до зміни головного тренера на наступний сезон. Олександр Бабич покине тренерський місток "азовців" по завершенню сезону.

Український тренер Остап Маркевич очолить "Маріуполь". Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також: Легендарний український клуб "Кривбас" відновлять: на цьому наполягав Зеленський

Контракт узгоджено

Маркевич і "Маріуполь" вже домовилися про співпрацю. Син Мирона Маркевича буде тренувати команду з сезону 2020/2021.

Українські ЗМІ вже писали, що 41-річний Бабич покине "Маріуполь". Він працює у клубі з 2017 року.

Повідомлялося, що його змінить Валерій Кривенцов, який свого часу працював у "Шахтарі".

Що відомо про Маркевича? Остап Маркевич у цьому сезоні працював у клубах Першої ліги України – "Агробізнесі", а потім у "Чорноморці". Одеський клуб 42-річний тренер покинув у квітні.

"Маріуполь" після 29 турів у чемпіонаті України посідає 8-у сходинку. Клуб все ще зберігає шанс зіграти у плей-офф за путівку у кваліфікацію Ліги Європи.