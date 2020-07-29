Тренер "Зорі" Віктора Скрипник з нового сезону може очолити СК "Дніпро-1". У дніпровській команді вперше прокоментували інформацію, що Скрипник очолить команду.

Інформацію про запрошення у "Дніпро-1" Скрипника прокоментував почесний президент дніпрян Юрій Береза. Про це повідомляє Meta-ratings.

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Він не підтвердив, але й не спростував інформацію про запрошення Скрипника. За його словами, наприкінці тижня СК "Дніпро-1" зробить офіційну заяву.

Поки нічого конкретного з цього приводу сказати не можу. Ми ще не підбили підсумки сезону, тому коментувати якісь чутки не хотілося б, хоча в інтернеті багато подібної інформації. Є такі розмови. Думаю, що до кінця тижня з цього питання клуб зробить офіційну заяву,

– сказав Береза.

Скрипник у "Зорі": головне

Колишній генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів, що Скрипник покидає клуб через борги. Начебто у "Зорі" заборгованість по зарплаті вже 3 місяці.

Ведучий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що "Дніпро-1" повинен заплатити "Зорі" компенсацію у розмірі 500 тисяч євро.

Повідомляється, начебто Скрипник вже дав попередню згоду на перехід у "Дніпро-1".

"Зоря" у сезоні 2019/2020 стала бронзовим призером УПЛ та гарантувала участь у груповому етапі Ліги Європи наступного сезону.