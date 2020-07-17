Не пробачили бійку: скандальний легіонер "Динамо" офіційно покинув Туреччину
Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес, який виступав на правах оренди у "Анкарагюджю", покинув Туреччину. Керівництво клубу не пробачило футболісту бійку з капітаном Кулушичем.
Про розірвання контракту повідомив офіційний сайт клубу.
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Команда проти легіонера
Після одного з командних сніданків капітан Кулушич зробив попередження Родрігесу за те, що той вийшов окремо від команди. Це розлютило Жерсона, він вилаявся і вдарив свого товариша у команді по обличчю.
Після такого інциденту всі футболісти були проти того. щоб Родрігес далі продовжував виступати за турецький клуб. Хоча керівництво клубу було готове пробачити витівку футболіста, але дослухалось до думки команди.
Тепер футболіст повернеться у розташування киян, але чи зможе він закріпитись у "Динамо" невідомо.
У турецькій Суперлізі у активі Жерсона 11 матчів, у яких йому вдалося забити шість голів (4 з пенальті) і віддати дві результативні передачі.
Кар'єра Родрігеса в "Динамо"
- Влітку 2019 Родрігес перейшов в "Динамо" з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро.
- Контракт із футболістом укладений на п'ять років.
- За киян він провів 12 матчів у першій половині сезону і забив два голи. Згодом через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до основного складу і взимку був відправлений в оренду в Туреччину.
- Окрім конфлікту із тренером, Родрігес неодноразово приїжджав на тренування із перегаром. Такими діями він також відзначався і у попередніх клубах.
- Виступав на правах оренди в турецькому "Анкарагюджю".