Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес, який виступав на правах оренди у "Анкарагюджю", покинув Туреччину. Керівництво клубу не пробачило футболісту бійку з капітаном Кулушичем.

Про розірвання контракту повідомив офіційний сайт клубу.

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Команда проти легіонера

Після одного з командних сніданків капітан Кулушич зробив попередження Родрігесу за те, що той вийшов окремо від команди. Це розлютило Жерсона, він вилаявся і вдарив свого товариша у команді по обличчю.

Після такого інциденту всі футболісти були проти того. щоб Родрігес далі продовжував виступати за турецький клуб. Хоча керівництво клубу було готове пробачити витівку футболіста, але дослухалось до думки команди.

Тепер футболіст повернеться у розташування киян, але чи зможе він закріпитись у "Динамо" невідомо.

У турецькій Суперлізі у активі Жерсона 11 матчів, у яких йому вдалося забити шість голів (4 з пенальті) і віддати дві результативні передачі.

Кар'єра Родрігеса в "Динамо"